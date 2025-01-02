Скончался 102-летний защитник Сталинграда Николай Небыков

В Котельниковском районе Волгоградской области в возрасте 102 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда Николай Ананьевич Небыков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, фронтовик ушел из жизни 1 января.

Напомним, что Николаю Ананьевичу исполнилось 102 года в сентябре 2024 года.

Окончив в 1941 году училище, в составе 64-ой Армии он принимал участие в обороне города-героя Сталинграда. Подвергая себя риску, красноармеец обеспечивал бесперебойную связь для проведения военной операции.

В 1943 году Николай Ананьевич был переведен в отдельный батальон связи на станции Бекетовка, в составе которой дошел до Румынии.

В 1944 году ветеран получил тяжелое ранение и был отправлен в запас. После войны Николай Небыков еще 34 года проработал в органах Советской милиции, пять из которых в должности оперуполномоченного уголовного розыска. На пенсию он ушел в звании подполковника милиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области