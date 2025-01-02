3 января в Волгоградской области похоронят погибшего на СВО бойца Михаила Семочкина. Об этом сообщил глава Жирновского района Петр Мармура, передает V102.RU.

Михаилу было 30 лет. Он в 2024 году заключил контракт c Министерством обороны и служил механиком-водителем мотострелкового отделения мотострелковой роты.

– С честью и отвагой выполнял поставленные боевые задачи, всегда поступал как настоящий патриот. Погиб при проведении боевых действий. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Михаила Константиновича. Его имя навсегда будет вписано в славную историю героев Жирновского района, Волгоградской области и России, – написал глава района в соцсетях.

Церемония прощания с Михаилом Семочкиным начнется в 11-00 ч. у мемориала на центральной площади рабочего поселка Красный Яр.