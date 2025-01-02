Штормовой ветер раскидал по пр. Ленина в Волгограде стройматериалы для капремонта





В Центральном районе Волгограда сильный ветер раскидал по улице стройматериалы, заготовленные на крыше многоквартирных домов подрядчиком фонда капремонта. Как сообщили V102.RU местные жители, инцидент произошел 2 января примерно в час дня на проспекте Ленина.

– Сначала сдуло с крыши многоквартирного дома №33. Легкий материал начало кидать ветром прям на головы людей. Половина застряла в деревьях, а другая часть упала на тротуар возле продуктового магазина. Где-то в 14:30 точно такие же материалы сдуло и с соседнего, 35-го, дома, – рассказал один из местных жителей.

К счастью, волгоградцам удалось избежать травм и никто не пострадал. Однако у местных остались вопросы к подрядной организации. Один из них – не является ли происшествие следствием халатности рабочих?

На момент публикации, уточнили волгоградцы, отделочные материалы остаются на пешеходной зоне проспекта Ленина.

Фото: читатели V102.RU