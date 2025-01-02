Происшествия

Труп пропавшей в декабре пенсионерки нашли в реке под Волгоградом

Происшествия 02.01.2025 12:39
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02.01.2025 12:39


76-летняя Галина Александровна Хилько, пропавшая в городе Михайловке Волгоградской области в декабре 2024 года, найдена мертвой. Как сообщает ИА «Высота 102», тело женщины накануне, 1 января, было обнаружено в реке Медведице. 

Напомним, что пожилая женщина 19 декабря вышла из дома и пропала без вести. К поискам пенсионерки подключились полиция и волонтеры. Осложнял ситуацию тот факту, что женщина имела проблемы со здоровьем и теряла ориентацию в пространстве. 

К сожалению, сегодня, 2 января, стало известно о гибели пенсионерки. Ее тело, по данным информагентства, нашел местный рыбак. 

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили информацию о гибели пенсионерки,  проводится проверка.

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