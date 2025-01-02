Труп пропавшей в декабре пенсионерки нашли в реке под Волгоградом





76-летняя Галина Александровна Хилько, пропавшая в городе Михайловке Волгоградской области в декабре 2024 года, найдена мертвой. Как сообщает ИА «Высота 102», тело женщины накануне, 1 января, было обнаружено в реке Медведице.

Напомним, что пожилая женщина 19 декабря вышла из дома и пропала без вести. К поискам пенсионерки подключились полиция и волонтеры. Осложнял ситуацию тот факту, что женщина имела проблемы со здоровьем и теряла ориентацию в пространстве.

К сожалению, сегодня, 2 января, стало известно о гибели пенсионерки. Ее тело, по данным информагентства, нашел местный рыбак.

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили информацию о гибели пенсионерки, проводится проверка.