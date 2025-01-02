



В Волгограде и области синоптики прогнозируют аномальное потепление до +9 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, такая температура ожидается 3 января. Если столбики уличных термометров поднимутся до этой отметки, в регионе будет побит рекорд всех предыдущих лет.

– Температура воздуха днем 2 января составит от +3 до +8 градусов, – рассказали в Волгоградском ЦГМС. – В пятницу, 3 января, местами до +9 градусов.

В субботу волгоградцев ожидает тоже теплая погода – до +8 градусов.

Отметим, что в предыдущие годы температура в Волгоградской области не поднималась до +9 градусов. Самым теплым был январь прошлого года, когда в один из дней температура поднялась до +8 градусов. Однако устойчиво теплой погоды ранее не наблюдалось в регионе.