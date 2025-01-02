В Волгограде открылся пункт приема наскучивших волгоградцам ёлок

Жители Волгограда могут сдать наскучившие им ёлки, сосны и пихты на переработку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ТЦ «Акварель», сегодня, 2 января, здесь уже открылся пункт приема деревьев.

Специальный контейнер для сдачи новогодних деревьев установлен на парковке ТЦ в Советском районе. Принесенные горожанами елки и сосны переработают в щепу и отдадут на подстилку животным. При этом дерево примут, если оно будет без украшений, мишуры и упаковки.

Отметим, данная акция в ТЦ «Акварель» проводится не впервые. Каждый раз находится много желающих пустить использованные новогодние деревья на полезное дело. Жители других районов города уже не раз выражали желание, чтобы подобных пунктов приема было больше и поближе рядом с ними.

Сдать деревья можно будет до 15 февраля ежедневно с 06.00 до полуночи.