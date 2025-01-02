В Волгоградской области простятся с погибшим Александром Диканевым 





3 января в Волгоградской области простятся с погибшим на СВО бойцом Александром Диканевым. Как сообщили в администрации Руднянского муниципального района, военнослужащий погиб 4 октября 2024 года при выполнении боевой задачи.

Александру было 28 лет. Он являлся уроженцем села Козловка, закончил Матышевскую среднюю школу.

– Александр Сергеевич с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечные ему слава и память, — говорится в сообщении администрации Руднянского района.

Церемония прощания с бойцом пройдет в селе Матышево.

Фото: администрация Руднянского района /vk.com