Пособие одиноким волгоградцам с 1 января подняли на 10 рублей





Жителям Волгоградской области, имеющим право на меры соцподдержки, с 1 января 2025 года проиндексировали региональные пособия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное постановление, в частности, детям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых ведомств, а также добровольцев будут выплачивать 1958 рублей (было 1883 рубля). По 707 рублей вместо прежних 680 на каждого ребенка составит ежемесячное пособие для многодетных семей, если доход семьи окажется ниже прожиточного минимума. Жителям Волгоградской области, имеющим право на меры соцподдержки, с 1 января 2025 года проиндексировали региональные пособия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное постановление, в частности, детям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых ведомств, а также добровольцев будут выплачивать 1958 рублей (было 1883 рубля). По 707 рублей вместо прежних 680 на каждого ребенка составит ежемесячное пособие для многодетных семей, если доход семьи окажется ниже прожиточного минимума.

Размер выплат на газификацию домовладения увеличили до 108680 рублей (было 104500). Труженикам тыла будут выплачивать 812 рубля (вместо прежних 781), ветеранам труда подняли ежемесячное пособие до 710 рублей, что 37 рублей больше, чем было в этом году.Ненамного повысилась и выплата родителям ребенка-инвалида – до 835 рублей (было 803 рубля). До 16825 рублей (было 16178) увеличены также выплаты ВИЧ-инфицированным. Одиноко проживающие волгоградцы из категории малоимущих будут получать в 2025 году по 255 рублей ежемесячно, что больше на 10 рублей, чем было в 2024 году.Также власти проиндексировали и другие социальные выплаты. Например, граждане, пострадавшие от политических репрессий, получат ежемесячную прибавку в 812 рублей, столько же будут платить жителям, которые во время Великой Отечественной войны отработали в тылу не менее 6 месяцев. Выросли выплаты военнослужащим и сотрудникам МВД, получившими заболевание или увечье во время службы и ставшими инвалидами 1 группы – до 5294 рублей. 807 рублей заплатят ребенку из семьи с доходами ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от алиментов.Студенческой семье теперьположено пособие в 1273 рубля, а дополнительная выплата семье при рождении первого ребенка, если возраст мамы меньше 24 лет, увеличилась до 63612 рубля.Также на ребенка из малоимущей семьи предусмотрены выплаты в размере 405 рублей, а из многодетной семьи с небольшими доходами – 707 рублей.Напомним, меры соцподдержки индексируются в регионе каждый год на уровень инфляции.