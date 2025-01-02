Общество

Пособие одиноким волгоградцам с 1 января подняли на 10 рублей

Общество 02.01.2025 17:14
0
02.01.2025 17:14


Жителям Волгоградской области, имеющим право на меры соцподдержки, с 1 января 2025 года проиндексировали региональные пособия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное постановление, в частности, детям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых ведомств, а также добровольцев будут выплачивать 1958 рублей (было 1883 рубля).  По 707 рублей вместо прежних 680 на каждого ребенка составит ежемесячное пособие для многодетных семей, если доход семьи окажется ниже прожиточного минимума.
Размер выплат на газификацию домовладения увеличили до 108680 рублей (было 104500). Труженикам тыла будут выплачивать 812 рубля (вместо прежних 781), ветеранам труда подняли ежемесячное пособие до 710 рублей, что 37 рублей больше, чем было в этом году.
Ненамного повысилась и выплата родителям ребенка-инвалида – до 835 рублей (было 803 рубля). До 16825 рублей (было 16178) увеличены также выплаты ВИЧ-инфицированным. Одиноко проживающие волгоградцы из категории малоимущих будут получать в 2025 году по 255 рублей ежемесячно, что больше на 10 рублей, чем было в 2024 году.
Также власти проиндексировали и другие социальные выплаты. Например, граждане, пострадавшие от политических репрессий, получат ежемесячную прибавку в 812 рублей, столько же будут платить жителям, которые во время Великой Отечественной войны отработали в тылу не менее 6 месяцев. Выросли выплаты военнослужащим и сотрудникам МВД, получившими заболевание или увечье во время службы и ставшими инвалидами 1 группы – до 5294 рублей. 807 рублей заплатят ребенку из семьи с доходами ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от алиментов.
Студенческой семье теперьположено пособие в 1273 рубля, а дополнительная выплата семье при рождении первого ребенка, если возраст мамы меньше 24 лет, увеличилась до 63612 рубля.
Также на  ребенка из малоимущей семьи предусмотрены выплаты в размере 405 рублей, а из многодетной семьи с небольшими доходами – 707 рублей.
Напомним, меры соцподдержки индексируются в регионе каждый год на уровень инфляции.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.01.2025 19:35
Общество 02.01.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 18:01
Общество 02.01.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 17:29
Общество 02.01.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 16:17
Общество 02.01.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 16:10
Общество 02.01.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 15:43
Общество 02.01.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 14:24
Общество 02.01.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 14:09
Общество 02.01.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 14:00
Общество 02.01.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 13:25
Общество 02.01.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 13:00
Общество 02.01.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 12:56
Общество 02.01.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 12:23
Общество 02.01.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 11:56
Общество 02.01.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 11:54
Общество 02.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
А вода придет уже завтра: в Котово сообщили об устранении аварии на водоводеСмотреть фотографии
19:12
Госдума рассмотрит законопроект о запрете вывесок на иностранных языкахСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде открылся пункт приема наскучивших волгоградцам ёлокСмотреть фотографии
17:29
Рабочие завершают ремонт на аварийном водоводе под КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Пособие одиноким волгоградцам с 1 января подняли на 10 рублейСмотреть фотографии
16:17
Штормовой ветер раскидал по пр. Ленина в Волгограде стройматериалы для капремонтаСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области простятся с погибшим Александром Диканевым Смотреть фотографии
15:43
Осужденный в Волгограде за махинации экс-глава КДМ Васин записал видео в зоне СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Прокуратура взяла под контроль ситуацию в обезвоженном КотовоСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде нашли подозрительные свиные колбаски для гриляСмотреть фотографии
14:00
«Это уже не ноябрь, а настоящий апрель!»: в Волгограде из-за аномального тепла набухли почки сирениСмотреть фотографии
13:25
Глава района пообещал залатать водовод Котово к вечеру 2 январяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Бочаров проверил качество новых дорог в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцам в МЧС рассказали, как спастись от штормового ветраСмотреть фотографии
12:39
Труп пропавшей в декабре пенсионерки нашли в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:23
«Несем товар в гаражи и квартиры»: торговцы рынка «Олимпия» заявили о неминуемом разоренииСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО механика-водителя Михаила СемочкинаСмотреть фотографии
11:54
Шестой день рождения отметил в заключении экс-глава волгоградского СледкомаСмотреть фотографии
11:49
В Котово введен режим повышенной готовности из-за шестидневного отсутствия водыСмотреть фотографии
11:04
Андрей Бочаров посмотрит на новые дороги на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:53
Первый случай заражения холероподобной бактерией выявлен в РоссииСмотреть фотографии
10:46
Скончался 102-летний защитник Сталинграда Николай НебыковСмотреть фотографии
10:18
Оперштаб с чиновниками обладмина развернули в выживающем без воды КотовоСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская область оказалась на пороге температурного суперрекордаСмотреть фотографии
09:13
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХСмотреть фотографии
09:12
В магазинах Котово исчезает питьевая водаСмотреть фотографии
08:43
Минфин: налоговый вычет для семей с 1 января увеличился вдвоеСмотреть фотографии
07:46
Шестой день без воды: в Котово произошла новая авария на водоводеСмотреть фотографии
22:19
В Камышине спасатели потушили пожар в пив-баре «Старая Прага»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Опять прорыв? В Котово ржавая жидкость из кранов вновь сменилась воздухомСмотреть фотографии
 