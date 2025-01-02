Глава района пообещал залатать водовод Котово к вечеру 2 января

Глава Котовского района Олег Кузьмин заверил жителей города Котово в том, что авария на водоводе, из-за которой 20 тысяч человек остаются без ресурса в квартирах, будет устранена до вечера 2 января.





Напомним, что сегодня – на шестые сутки после первой аварии, оставившей Котово без воды, здесь наконец организовали работу оперативного штаба. Итогом заседания оперштаба с участием чиновников обладмина стало увеличение количества водовозок и корректировка графика подвоза воды.

Спустя еще пару часов глава района выступил с видеообращением к жителям.

– Сил и средств в настоящее время достаточно, работы ведутся. Планируемое время окончания работ – 18.00 2 января, – сообщил жителям Олег Кузьмин.

Он также заверил, что для достаточного подвоза воды в Котово задействовали даже местных депутатов. Отдельное внимание уделяют инвалидам, социальным объектам и семьям участников СВО.

Ранее сообщалось, что в Котово из-за сложившейся патовой ситуации введен режим повышенной готовности.