



Сегодня, 2 января, Андрей Бочаров проверил результат строительства четырех новых дорог в Дзержинском районе Волгограда. В ходе рабочей поездки губернатор обозначил задачи по строительству новых дорожных участков в микрорайоне Семь ветров.

Накануне 2025-го года были открыты три новых проезда в районе улиц Кортоева, Симонова и проспекта Жукова, которые помогли связать школу-тысячник с жилыми массивами и обеспечить выход на дороги опорной сети города. Ранее в час пик в микрорайон Семь ветром можно было попасть лишь по улице Качинцев и улице Землячки. В связи с этим в час пик образовывались пробки. Снизить нагрузку помогло продление дороги по улице Симонова, которая стала полноценным дублером.





В ходе поездки глава региона отметил, что параллельно с Минобороны решается вопрос о продлении дороги по улице Хорошева для создания еще одного въезда в микрорайон с проспекта Жукова. Также в числе востребованных объектов — строительство автодороги в районе улиц Хорошева и Расула Гамзатова.

– Дзержинский район один из самых сложных с точки зрения транспортных проблем. Много было обещаний дано в 90-х годах, когда началась активная застройка, но сегодня эти планы реализуем мы. Выполнили задачи, которые определили на 2024 год. Все планы были основаны на обращениях жителей Волгограда, Дзержинского района. Мы понимаем, что нужно решить еще две серьезные задачи: продление Хорошева и выход на проспект Жукова, соединение улицы Гамзатова с улицей Космонавтов. Задачи сложные, но выполнимые. В первом квартале 2025 года примем решение и определим очередность сдачи объектов, – отметил Бочаров.

Напомним, ранее также завершилось строительство участков дорог, примыкающих улиц 8-й Воздушной Армии и Покрышкина.

Фото: администрация Волгоградской области