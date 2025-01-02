Общество

А вода придет уже завтра: в Котово сообщили об устранении аварии на водоводе

Общество 02.01.2025 19:35
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02.01.2025 19:35


Аварийные бригады устранили аварию на магистральном водопроводе Филино – Котово. Об этом сообщили в администрации Котовского района. Уточняется, что ресурс поступит к жилые дома города Котово Волгоградской области в течение суток. 

– Аварийная бригада в обозначенные сроки завершила восстановительные работы на водоводе Филино-Котово.  Началось наполнение системы водой, – говорится в официальном сообщении. – Обращаем ваше внимание, что заполнение системы, учитывая диаметр трубы и протяжённость водовода, будет продолжаться еще в течение следующих суток.

Здесь же уточняют, что подвоз воды жителям Котово продолжится до тех пор, пока котовчане не начнут получать ресурс в своих жилищах: 

– Дополнительно поступила техника для подвоза воды из Еланского муниципального района. Помимо коммунальной техники больше 10 единиц личного автотранспорта задействовано для доставки волонтёрами воды жителям Котово. Подвоз воды и работы по ее доставке волонтерами и активистами будет осуществляться до окончания наполнения системы водой. 3 января  с 8:00 и до 21:10  воду будут доставлять по графику 11 единиц техники – 7 единиц для питьевой воды и 4 единицы для технической).

Напомним, что без воды жители города Котово остаются уже шесть дней. Первая авария на водоводе, оставившая 20 тысяч человек без ресурса, случилась 28 декабря. После ее устранения произошла череда новых. 

Сегодня, 2 января, в Котово был развернут оперативный штаб с участием представителей областной администрации. Лишь после этого местные власти экстренно нарастили количество водовозок в городе – на помощь пришла техника из других районов региона.  

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