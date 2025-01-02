Прокуратура взяла под контроль ситуацию в обезвоженном Котово





Региональная прокуратура взяла под контроль устранение аварии на водоводе Филино-Котово Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном органе, по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В прокуратуре отмечают, что Котово и село Ефимовка Котовского района остались без воды лишь частично. Однако на деле котовчане уже шестые сутки остаются без коммунального ресурса в своих домах – первая авария на водоводе произошла еще 28 декабря 2024 года. После этого порыва следом друг за другом последовали новые.

В Котово сегодня работает оперштаб, объявлен режим повышенной готовности, а для подвоза воды в муниципалитет направлена техника из других районов. Власти также обещают пополнить запасы воды в торговых точках.

Глава Котовского района Олег Кузьмин заявил, что авария, из-за которой около 20 тысяч человек остались без воды, будет устранена вечером 2 января.