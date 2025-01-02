Андрей Бочаров посмотрит на новые дороги на западе Волгограда





Губернатор Волгоградской области сегодня, 2 января, проверит результаты строительства новых дорог в Дзержинском районе Волгограда.

В частности, сообщает ИА «Высота 102», глава региона планирует посмотреть на дорожные объекты по улицам Кортоева - Симонова, Хорошева – Гамзатова, о завершении работ на которых сообщили городские чиновники.

Напомним, что возведение участка дороги на ул. Константина Симонова, обеспечивающего выезд транспорта на проспект Маршала Жукова с Семи ветров, завершалось в спешном ритме. Новый объект должны были сдать 1 октября 2024 года, однако это стало возможным лишь к концу года.