Был слышен хлопок: на севере Волгограда выгорела ГАЗель





В Тракторозаводском районе Волгограда 2 января сгорела «ГАЗель». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, инцидент произошел вечером возле дома №10 по улице Быкова. Момент возгорания автомобиля засняли жители близлежащих домов, которые услышали громкий хлопок.





- В 19:13 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:25, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Жесть Волгограда / t.me