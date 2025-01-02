Происшествия

Был слышен хлопок: на севере Волгограда выгорела ГАЗель

Происшествия 02.01.2025 20:43
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02.01.2025 20:43


В Тракторозаводском районе Волгограда 2 января сгорела «ГАЗель». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, инцидент произошел вечером возле дома №10 по улице Быкова. Момент возгорания автомобиля засняли жители близлежащих домов, которые услышали громкий хлопок. 



- В 19:13 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:25, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается. 

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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