Первый случай заражения холероподобной бактерией выявлен в России

В России выявлен первый случай острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом. Инфекцию нашли у женщины в Красноярском крае, прибывшей из Таиланда с отдыха. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

Эпидемиологи провели дезинфенкцию самолета и пассажиров, летевших вместе с зараженной. Признаков заболевания у них не выявлено. Контактировавшие с женщиной были взяты под наблюдение.



В РПН напомнили об осторожности при путешествиях в страны с экваториально-тропическим климатом. Нужно пить только кипяченую воду, употреблять только проверенные продукты, мыть овощи и фрукты безопасной водой.



Фото: V102.RU (архив)

