В федеральный розыск объявили обманувшего 12 гардеробщиц волгоградца





В Волгограде следователи объявили в федеральный розыск предпринимателя, оставившего без зарплаты 12 сотрудниц. Как сообщает ИА «Высота 102», один из волгоградских вузов заключил с коммерсантом договор на организацию работы гардероба и выплатил необходимые для этого средства. Однако впоследствии до работников они так и не дошли.

- В подчинении фигуранта находилось 12 сотрудников, которые осуществляли свою трудовую деятельность в качестве работников гардероба одного из образовательных учреждений областного центра. На протяжении длительного периода времени коммерсант не выплачивал им заработную плату, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

В результате задолженность предпринимателя перед работниками составила 360 тыс. рублей. При этом на счетах дельца имелось более 500 тыс. рублей. По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты более 2 месяцев.

Узнав о внимании к своей персоне правоохранителей, подозреваемый подался в бега.

Отметим, в настоящее время СК России предпринимает все возможные меры для восстановления прав обманутых работников.

Фото из архива ИА «Высота 102»