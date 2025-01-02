Шестой день рождения отметил в заключении экс-глава волгоградского Следкома





Бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев встретил очередной день рождения в колонии строгого режима. Ему исполнилось 66 лет.

Напомним, Музраева признали виновным в совершении теракта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В марте 2023 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград.

В апреле 2023 года Михаил Музраев, который так и не признал вины в суде первой инстанции, обжаловал приговор. Однако, в Апелляционном военном суде в Московской области в ноябре того же года приговор в отношении экс-руководителя СУ СКР оставили без изменения.

17 июня 2024 года Музраев снова попытался обжаловать приговор. Защита по-прежнему настаивает на невиновности Музраева.

Фото: пресс-службы Южного окружного военного суда