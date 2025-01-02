Общество

В Котово введен режим повышенной готовности из-за шестидневного отсутствия воды

Общество 02.01.2025 11:49
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02.01.2025 11:49


В городе Котово Волгоградской области по итогам заседания оперштаба по ситуации с водоснабжением введен режим повышенной готовности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ города, данная мера позволит задействовать средства резервного фонда.

- Мера необходима для привлечения дополнительных сил и средств, в том числе для оперативного решения вопроса по обеспечению жителей питьевой водой. Одновременно с питьевой осуществляется подвоз технической воды, - сообщается на портале.

Также в ходе заседания было принято решение об увеличении подвоза воды в жилые кварталы. Для этого будет скорректирован график. 

- Соцобъекты с круглосуточным пребыванием граждан обеспечены ресурсом. Решен вопрос о доставке в сетевые магазины дополнительной партии пятилитровых бутылей с питьевой водой. В район прибывают дополнительные водовозки из Ольховского, Среднеахтубинского районов, а также Камышина, - поспешили успокоить котовчан в администрации. 

Напомним, что город остался без питьевой воды еще 28 декабря прошлого года из-за порыва на магистральном трубопроводе. Запустить водоснабжение районного центра власти до сих пор не могут.

Фото: администрация Котовского района

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