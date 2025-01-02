Общество

Осужденный в Волгограде за махинации экс-глава КДМ Васин записал видео в зоне СВО

Общество 02.01.2025 15:43
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02.01.2025 15:43


Бывший руководитель комитета по делам молодежи Волгоградской области, осужденный в 2013 году за махинации с бюджетными деньгами, Владимир Васин записал видео, находясь в зоне специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, обращение экс-чиновника появилось накануне в Telegram-канале депутата Госдумы.  



Напомним, Центральный районный суд Волгограда в 2013 году пришел к выводу о том, что бывший председатель комитета по делам молодежи региона был причастен к хищению бюджетных средств. Как было доказано в судебном процессе, в 2010 году Васин дал указание своей подчиненной найти фирмы, через счета которых можно было бы вывести денежные средства, что впоследствии и произошло. В процессе судебного разбирательства он так и не признал свою вину. Более того, экс-чиновник утверждал, что сам вскрыл преступную схему. Однако, доказать свою непричастность к преступлению он не смог. 

Спустя 11 лет после резонансного судебного дела Владимир Васин появился в канун Нового года в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Маркова. На кадрах Васин выступил с обращением к гражданам, проживающим на Украине, «потерявшим свою идентичность и исторические корни». 

– Мы сейчас с вами, к сожалению, по разные стороны фронта находимся, но в истории нашего народа это не первая гражданская война. На сегодняшний день идет война не между Украиной и Россией, как вам кажется, а между двумя разными идеологиями - неолиберализма и традиционными ценностями. Традиционные ценности на сегодняшний день являются основами того, что сбережет нас как человечество. Поэтому нам необходимо за них держаться. Вы сейчас стремитесь в уходящий поезд либерализма, который уже в прошлом. Вам необходимо отказаться от саморазрушающей идеологии, которую вы приняли на себя. Мы придем к тому, что мы с вами будем строить совместное будущее. Мы единый народ и нам делить нечего, – заявил в своем обращении Васин. 

Для убедительности Васин также заявил, что и новый президент США Дональд Трамп уже встал на сторону российского лидера в защите традиционных ценностей. 

Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Васин отправился в зону СВО в качестве добровольца и в настоящее время выполняет там обязанности саниструктора. Центральный районный суд в 2013 году приговорил его к семи годам лишения свободы. Наказание экс-чиновник волгоградского обладмина успел отбыть до начала спецоперации на Украине. 

Видео: Логика Маркова / t.me 

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