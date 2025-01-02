В Волгограде нашли подозрительные свиные колбаски для гриля

Общество 02.01.2025 14:09
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02.01.2025 14:09
Нарушения при производстве свиных колбасок выявили в Волгоградской области. Об этом сообщил в территориальном управлении Россельхознадзора.
- Уполномоченным лицом на площадке предприятия оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции, - говорится в сообщении службы.
Так, из 15 кг замороженного блока свинины и 1,8 кг говяжьей оболочки у производителя получилось 14,5 кг колбасок гриль. На основании этих данных специалисты сделали вывод, что производителем не обеспечена прослеживаемость продукции.
Предприниматель получил в связи с этим предупреждение и предостережение. Документы на продукцию аннулированы.
Фото V102.RU (архив)
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