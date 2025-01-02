Депутат первого созыва Госдумы РФ Владимир Косых скончался в Волгограде





Бывший заместитель начальника УВД Волгограда, подполковник милиции, а с 1993 года по 1995-й депутат Государственной думы 1-го созыва Владимир Косых скончался в Волгограде 1 января на 75-м году жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» похороны знаменитого волгоградца пройдут в городе-герое 4 января.

Владимир Иванович с 1981 по 1988 годы работал заместителем начальника уголовного розыска в Красноармейском районном отделе милиции. С 1988 по 1993 год походил службу в Кировском РОВД города Волгограда в должности начальника. Затем в УВД Волгограда был заместителем начальника, начальником службы криминальной милиции.

В Государственной думе Владимир Косых входил в состав комитета по безопасности.

Прощание с Владимиром Ивановичем пройдет в ритуальном комплексе на Красноармейском кладбище.