В Волгограде в начале января 2025 года зазеленела сирень. Как передает ИА «Высота 102», на кустах набухли и стали распускаться почки.

– Что творится в этом году с природой? Не удивимся, если к середине января у нас под окнами распустятся кусты сирени. Хорошо, конечно, тепло. Но всему бы свое время, – комментируют увиденное читатели информагентства.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области наблюдается аномальное потепление. Температура воздуха повысится до +9 градусов. Это будет рекордом за последние несколько лет.

В интервью «Высоте 102» географ Денис Солодовников связал зимние погодные аномалии с глобальным потеплением. По словам специалиста, в декабре 2024 года в Волгограде был побит среднемноголетний температурный рекорд – декабрьская погода стала соответствовать стандартной погоде в Волгограде в ноябре.

Фото V102.RU

