Федеральные новости

Госдума рассмотрит законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Федеральные новости 02.01.2025 19:12
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02.01.2025 19:12


Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре подготовить в приоритетном порядке законопроект о защите русского языка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парламента, закон предполагает ограничения использования иностранных слов на товарах и вывесках. 

- Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия, - отметил Володин. 

В случае принятия законопроекта, ограничения коснутся англицизмов и иностранных слов на вывесках и надписях, а также данных о товаре и акциях. Также только лишь русский язык предлагается использовать в наименовании жилых комплексов, поселков и микрорайонов. 

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