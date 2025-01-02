Оперштаб с чиновниками обладмина развернули в выживающем без воды Котово





В городе Котово Волгоградской области, жители которого уже шестой остаются без воды из-за серии порывов на магистральном водоводе, сегодня, 2 января, работают представители администрации Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе обладмина. Кроме того, в Котово развернут оперативный штаб, в выживающем без воды райцентре находится и глава Котовского района.

–На месте устранения аварийной ситуации находится глава муниципального района. Также в Котово сегодня работает руководство двух профильных комитетов областной администрации. Создан оперативный штаб, – сообщили в областной администрации.

Аварийная бригада в настоящее время устраняет аварию на магистральном водоводе. Однако сроки устранения нового порыва пока не озвучиваются. По информации местных властей, они принимают меры для пополнения запасов в магазинах бутилированной водой.





В помощь котовчанам, как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, водовозки направили Среднеахтубинский, Камышинский и Ольховский районы.

Фото: администрация Котовского района