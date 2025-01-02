В Волгограде новые сосны на ул. Рокоссовского слегли под штормовым ветром





Часть сосен, недавно высаженных на благоустроенном участке ул. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда, не выдержала противостояния непогоде. По информации горожан, сегодня, 2 января, некоторые деревья завалились на бок под сильными порывами штормового ветра.





Как ранее сообщалось информагенством, деревья появились вдоль улицы Рокоссовского еще в конце сентября. Однако, 6 ноября рабочие выкопали часть из них, вызвав большое недоумение у волгоградцев. Позже выяснилось, что причиной данных действий стало несоответствие высаженных растений условиям контракта. В итоге в середине декабря подрядчиком были высажены подходящие «крымские сосны».

- В некоторых местах на благоустроенном участке елки поваляло вдоль дороги. Надеемся, что устранят, может быть, посадят новые, - выразили сегодня надежду волгоградцы.

Видео: О Волгограде Сталинграде / t.me