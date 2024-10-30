Под Волгоградом задержали дальнобойщика, проигравшего «морковные» деньги

Расследования 30.10.2024 08:19
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30.10.2024 08:19
Оперативники ОМВД России по Городищенскому району и сотрудники областной Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хищении денежных средств. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился бизнесмен из Самарской области, который не мог связаться с нанятым им водителем большегруза. Дальнобойщик отправился в Волгоградскую область с крупной суммой – 3 млн рублей – для закупки моркови. Однако через некоторое время он перестал выходить на связь.
Пустую фуру нашли на обочине в Городищенском районе. А затем в руки полицейских попал и сам водитель – его обнаружили в рейсовом автобусе в Новониколаевском районе, следовавшем в Москву.
Выяснилось, что 43-летний мужчина проиграл в онлайн-казино 0,5 миллиона рублей из доверенных ему 3 миллионов. И решил скрыться с оставшейся суммой.
В отношении дальнобойщика-игромана возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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