Волгоградский боксер Максим Бабанин накануне, 26 октября, в Волгограде в главном бою дня досрочно победил Викапиту Мероро из Намибии, сообщает V102.RU.

В общей сложности в манеже ВГАФК прошли 12 поединков по кулачным боям и профессиональному боксу в рамках турнира VIP Fighters 5. Шесть противостояний состоялись в ходе выяснения отношений двух лиг — волгоградской VIP Fighters и московской Streets Fight Club. Во всех боях викторию одержали хозяева, которым активно помогали домашние трибуны и мощный фан-сектор с яркими кричалками. Также в качестве почетного гостя на спортивном празднике присутствовал боец ММА и именитый кикбоксер Владимир Минеев.





Для Максима Бабанина бой с намибийцем был первым в родном городе на профессиональном уровне. 36-летний тяжеловес на протяжении большей части боя владел инициативой и преуспел в эффективных ударах больше своего статусного 39-летнего африканского соперника. В итоге после пятого раунда Мероро отказался продолжать сражение, что означало досрочный выигрыш россиянина. Всего было запланировано шесть раундов в данном поединке. К слову, Бабанин как представитель динамовской школы бокса уверенной викторией поздравил волгоградское «Динамо» со столетним юбилеем, который праздновался 25 октября.





Сразу после победы Максим Бабанин дал комментарий корреспонденту сайта V102.RU.



- Наверное, удалось выиграть за счет опыта. Я уже видел, что Мероро устал во втором и третьем раундах. Думал, что заведу его в последние раунды и начну работать, так и вышло. Викапита неудобный. Хотел я вправо ударить, однако не удавалось. Знаю, что в Волгограде меня любят и болеют очень сильно. При этом родные трибуны накладывают большую ответственность, поэтому что-то не получилось. Но болельщики сыграли сегодня важную роль в моем успехе, - отметил Бабанин.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Марина Черных / VIP FIGHTERS