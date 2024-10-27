Спорт

Волгоградский боксер Бабанин сокрушил на родной земле африканца Мероро

Спорт 27.10.2024 12:40
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27.10.2024 12:40


Волгоградский боксер Максим Бабанин накануне, 26 октября, в Волгограде в главном бою дня досрочно победил Викапиту Мероро из Намибии, сообщает V102.RU.

В общей сложности в манеже ВГАФК прошли 12 поединков по кулачным боям и профессиональному боксу в рамках турнира VIP Fighters 5. Шесть противостояний состоялись в ходе выяснения отношений двух лиг — волгоградской VIP Fighters и московской Streets Fight Club. Во всех боях викторию одержали хозяева, которым активно помогали домашние трибуны и мощный фан-сектор с яркими кричалками. Также в качестве почетного гостя на спортивном празднике присутствовал боец ММА и именитый кикбоксер Владимир Минеев.

 

Для Максима Бабанина бой с намибийцем был первым в родном городе на профессиональном уровне. 36-летний тяжеловес на протяжении большей части боя владел инициативой и преуспел в эффективных ударах больше своего статусного 39-летнего африканского соперника. В итоге после пятого раунда Мероро отказался продолжать сражение, что означало досрочный выигрыш россиянина. Всего было запланировано шесть раундов в данном поединке. К слову, Бабанин как представитель динамовской школы бокса уверенной викторией поздравил волгоградское «Динамо» со столетним юбилеем, который праздновался 25 октября.


Сразу после победы Максим Бабанин дал комментарий корреспонденту сайта V102.RU.

Наверное, удалось выиграть за счет опыта. Я уже видел, что Мероро устал во втором и третьем раундах. Думал, что заведу его в последние раунды и начну работать, так и вышло. Викапита неудобный. Хотел я вправо ударить, однако не удавалось. Знаю, что в Волгограде меня любят и болеют очень сильно. При этом родные трибуны накладывают большую ответственность, поэтому что-то не получилось. Но болельщики сыграли сегодня важную роль в моем успехе, - отметил Бабанин.

 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Марина Черных / VIP FIGHTERS

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