Спорт

Волгоградский боксер Сусленков в Москве победил немца Хаммера

Спорт 26.10.2024 13:48
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26.10.2024 13:48


Волгоградский боксер Артём Сусленков накануне, 25 октября, в Москве победил немца Кристиана Хаммера в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает V102.RU.
 
Рейтинговый бой на волейбольной арене «Динамо» продлился все восемь раундов и оказался весьма захватывающим. Начало противостояния осталось за Хаммером, тогда как россиянин прибавил во втором раунде, а затем и вовсе перехватил инициативу. Наш спортсмен нанес мощный удар по немецкому сопернику, что помогло Артёму обрести психологическое преимущество. Середина битвы прошла в равной борьбе, но все же уроженцу Волгограда удалось отличиться несколькими яркими атаками на данном отрезке. В итоге единогласным решением судей победу одержал Сусленков, для которого эта виктория стала 12-й в 12 проведенных поединках на профессиональном уровне.
 
После боя Артём заявил в интервью, что семья поддерживала его в родном Волгограде, наблюдая за происходящим по трансляции. А Кристиан Хаммер заявил, что он всегда рад приезжать в Россию и чувствует себя здесь комфортно. Отметим, что 29-летний Сусленков является чемпионом страны и мастером спорта международного класса.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Международная ассоциация бокса IBA (архив)
 


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