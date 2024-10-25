Транспорт

В Волгоградской области открыли движение по обновленному мосту через реку Иловля

Транспорт 25.10.2024 11:55
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25.10.2024 11:55


В Камышинском районе Волгоградской области на подъездной дороге к селу Лебяжье от автотрассы «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» запустили движение по обновленному мосту через реку Иловля, передает V102.RU.

В ходе строительно-монтажных работ специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и отремонтировали конструкции мостового сооружения: опоры, пролетные строения, мостовое полотно, сопряжения и конусы. Также мост обустроили систему водоотведения и лестничные сходы. 

Напомним, в Волгоградской области продолжается системная работа по модернизации дорожной отрасли — за 10 лет работы всех видов охватили 4,4 тыс. км автотрасс. С 2022 года по инициативе Андрея Бочарова реализуется отдельная программа по ремонту и строительству мостов и путепроводов, подкрепленная поддержкой нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

В этом году работы ведут на 16 объектах, три из них расположены в границах Волгограда и будут обновлены до конца декабря. В целом с 2014 года в Волгоградской области построено 12 мостов и путепроводов, из них четыре — над железной дорогой.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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