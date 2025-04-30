В Волгограде трамваи №№ 1, 2, 4, 10 работают в изменённых границах

30 апреля в Центральном районе Волгограда оказалось приостановлено движение трамваев на «Детский центр». Как сообщает ИА «Высота 102», из-за технической неисправности подвижной состав на маршрутах №№ 1, 2, 4, 10 работает через резервные разворотные кольца.
Трамваи № 1, 4 и 10 осуществляют движение до конечной остановки «Завод Ахтуба». Подвижной состав на маршруте № 2 работает через разворотное кольцо на ул. Радомская.
По информации городского центра управления пассажирскими перевозками, изменения носят временный характер. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Специалисты обещают успеть восстановить штатную работу электротранспорта к началу вечернего часа пик.