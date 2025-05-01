Транспорт

Под Волгоградом две региональные трассы выведут из сумрака за 60 млн рублей

Транспорт 01.05.2025 07:03
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01.05.2025 07:03


В Волгоградской области специалисты готовятся приступить к обустройству сетей освещения на региональных дорогах 18К-1 «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» и 18Н-43 «Донской – Ляпичев – Крепинский». Как сообщает ИА «Высота 102», работы развернутся на участках в границах Светлоярского и Калачёвского районов.

Согласно проектно-сметной документации, в Светлоярском районе освещение дороги будет оборудовано вблизи села Червленое, на 25-28 километрах. В Калачёвском районе в границах посёлка Донской и хутора Ляпичев.

Отметим, работы должны быть выполнены к 27 апреля 2026 года. Подрядную организацию власти отберут по итогу открытого аукциона через несколько недель. На обустройство освещения проезжей части из регионального бюджета выделено 60,4 млн рублей.

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