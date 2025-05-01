



В Кировском районе Волгограда дачники крупнейшего в городе массива СНТ наконец дождались латочного ремонта единственной подъездной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», проезжая часть была частично приведена в порядок на фоне поручения председателя СК России Александра Бастрыкина организовать доследственную проверку ситуации с аварийным состоянием дороги.







- Буквально на днях работали специализированные службы. Подремонтировали и участок у поворота на карьер, и дорогу вплоть до поворота к дачному массиву, — рассказала журналистам дачница Светлана.

При этом, по словам женщины, был произведён лишь выборочный ремонт проезжей части.

- Мы благодарны за то, что нас наконец услышали. Теперь хотя бы дном на асфальт не ложишься. Но, положа руку на сердце, это ведь лишь отсрочка. Дороге нужен капитальный ремонт. Здесь давно нет живого места и латками это не исправишь. Уже этой осенью, после пары дождей и первых заморозков, получившееся пёстрое полотно начнёт разрушаться, — добавила волгоградка.

Дачница также обращает внимание на полное отсутствие на проезжей части каких-либо знаков, разметки и состояние обочины, которая фактически отсутствует, что может провоцировать аварийные ситуации.

Напомним, в Кировском районе Волгограда располагается крупнейший в областном центре дачный массив. Злополучная дорога обеспечивает транспортную доступность СНТ «Осень», СНТ «Березка», СНТ «Транспортник», СНТ «Природа», СНТ «Факел», СНТ «Рябинушка», СНТ «Малинка 2», СНТ «Дружба», СНТ «Березка» и СНТ «Янтарь».

По информации садоводов, на протяжении нескольких десятилетий дорога ни разу капитально не ремонтировалась. Более того, неохотно власти производили даже выборочный текущий ремонт. К примеру, произведённых в апреле 2025 года работ дачники добивались в течение трёх лет, заваливая чиновников и надзорные инстанции жалобами.

Наиболее повреждённый участок дороги располагается у поворота на песчаный карьер. Здесь асфальт уложен поверх железобетонных плит, что усложняет его ремонт. В результате сразу три километра путей оказались испещрены многочисленными выбоинами, ямами и трещинами. Из-за нежелания властей выполнять свои обязанности несколько лет назад садоводы вынуждены были вскладчину заказывать за свой счёт ремонт асфальтового полотна.

Отметим, ранее в марте 2025 года проблемой транспортной доступности волгоградских СНТ заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил региональным следователям изучить действия властей на предмет наличия признаков халатности.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»