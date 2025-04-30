Транспорт

Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Енисеем»

Транспорт 30.04.2025 16:20
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30.04.2025 16:20


Для удобства футбольных болельщиков на 4 мая назначена дополнительная электричка сообщением Волгоград-1-Волжский.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, электропоезд №6437/6438 отправится со станции Волгоград-1 в 19:49, с верхней платформы Мамаева кургана – в 19:55. А прибудет на конечную станцию в Волжский в 20:33.

Также будет действовать рейс №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Электричка отправится со станции Краснооктябрьская в 19:33, а с нижней платформы остановки Мамаев курган в 19:40. На конечную станцию Шпалопропитка пригородный поезд прибудет в 20:46.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.

Напомним, 4 мая на «Волгоград Арене» состоится матч «Ротора» с командой «Енисей». Начало - в 17:00 ч.

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