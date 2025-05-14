Экология

Под Волгоградом в акватории Волги обнаружены выбросы мазута

Экология 14.05.2025 15:52
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14.05.2025 15:52


В Волгоградской области выясняют обстоятельства появления нефтепродуктов в акватории Волги и Волго-Донского судоходного канала. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 14 мая, в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.


Информация о загрязнении акватории предположительно мазутом поступила в природоохранное ведомство накануне. На место происшествия выехали инспекторы управления и специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.

В ходе обследования установлено загрязнение нефтепродуктами акватории и Волго-Донского канала в границах 3 – 4 шлюзов Светлоярского района. Взяты пробы загрязняющих веществ и воды.


Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора 

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