Под Волгоградом в акватории Волги обнаружены выбросы мазута

В Волгоградской области выясняют обстоятельства появления нефтепродуктов в акватории Волги и Волго-Донского судоходного канала. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 14 мая, в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.





Информация о загрязнении акватории предположительно мазутом поступила в природоохранное ведомство накануне. На место происшествия выехали инспекторы управления и специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.

В ходе обследования установлено загрязнение нефтепродуктами акватории и Волго-Донского канала в границах 3 – 4 шлюзов Светлоярского района. Взяты пробы загрязняющих веществ и воды.





Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора