В центре Волгограда с 7 утра перекроют дороги 5 мая

В Центральном районе Волгограда утром 5 мая вновь перекроют дороги в связи с предстоящей репетицией парада Победы.

С 07.00 до 22.00 запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

- по четной стороне ул. Краснознаменской – от ул. Мира до Коммунистической,

- на ул. Коммунистической – от ул. Краснознаменской до Порт-Саида,

- на Мира – от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

Кроме того, в связи с перекрытием перечисленных дорог автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э до 22.00 сегодня следуют к железнодорожному вокзалу по измененному маршруту – через Порт-Саида и Коммунистическую.