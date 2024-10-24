Спорт

Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября на «Волгоград Арене»

Спорт 24.10.2024 17:37
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24.10.2024 17:37


Сборные России и Сирии проведут товарищеский матч 19 ноября. Начало в 19-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Российского футбольного союза.

Официальная договоренность о встрече достигнута сегодня, 24 октября. Билеты на матч появятся в продаже позже. Сборная Сирии — участник плей-офф последнего Кубка Азии, занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. Тренирует команду с Ближнего Востока испанский специалист Хосе Лана.

Отметим, что это будет уже вторая игра нашей команды в Волгограде за последний год. Напомним, 20 ноября 2023 года подопечные Валерия Карпина на волгоградском стадионе разгромили сборную Кубы со счетом 8:0 в товарищеском поединке.

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