Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября на «Волгоград Арене»





Сборные России и Сирии проведут товарищеский матч 19 ноября. Начало в 19-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Российского футбольного союза.

Официальная договоренность о встрече достигнута сегодня, 24 октября. Билеты на матч появятся в продаже позже. Сборная Сирии — участник плей-офф последнего Кубка Азии, занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. Тренирует команду с Ближнего Востока испанский специалист Хосе Лана.

Отметим, что это будет уже вторая игра нашей команды в Волгограде за последний год. Напомним, 20 ноября 2023 года подопечные Валерия Карпина на волгоградском стадионе разгромили сборную Кубы со счетом 8:0 в товарищеском поединке.