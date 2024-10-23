Дорожники приблизились к финишу на трассе между Котово и Жирновском





В Волгоградской области завершается дорожный ремонт на 11-километровом участке дороги «Жирновск – Котово – Камышин» в Жирновском районе. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ИА «Высота 102», подрядная компания выполнила уже 85% от запланированного объема работ. Об этом сообщили в администрации региона.

– На трассе «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин» за последние годы уже приведены в порядок более 80 км. В настоящее время проводится ремонт участка вблизи Жирновска и села Александровка, – рассказали в облкомтрансе. – Эта дорога связывает районный центр с несколькими населенными пунктами. Специалисты подрядной организации уже заменили дорожную «одежду» и занимаются устройством присыпных обочин.

Следующим этапом рабочие укрепят обочины и установят технические средства организации дорожного движения. Финальным штрихом станет нанесение дорожной разметки.

На протяжении 10 лет в Волгоградской области обновляют магистрали как в муниципальных образованиях, так и межмуниципальные дороги. В общей сложности это 4,3 тыс. км автотрасс.

В 2024 году в Волгоградском регионе обновляют 450 километров дорог, в том числе продолжаются стратегические проекты по строительству обхода Волгограда, модернизации северного въезда в город-герой, возведению Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и др.