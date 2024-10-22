Нещадно штрафовать УК предложили в Госдуме после жалоб замерзающих волгоградцев





Депутаты Государственной думы 22 октября отправили на отзыв в Правительство предложения по увеличению штрафов для руководителей обслуживающих жилые дома организаций. В частности, сообщает «Парламентская газета», глав управляющих компаний предлагают суровее наказывать за то, что игнорируют обращения граждан и не поддерживают на должном уровне комфорт жильцов МКД.

Разработчики законопроекта, предлагая нововведения, упоминают и Волгоград, откуда, по их словам, приходят многочисленные жалобы на управляющие компании.

– Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. Собственники, особенно старшего возраста, все еще верят в ЖЭК, который должен решать их проблемы. А молодое поколение не может найти управу на управляющие компании, – цитирует Леонида Слуцкого «Парламентская газета». – В Волгограде этим организациям за последние три месяца назначили более 1,5 миллиона штрафов, в Красноярске – 2,3 миллиона, в Мурманске – 500 тысяч рублей. На прошлой неделе в приемную ЛДПР пришло огромное количество обращений от замерзающих без отопления жителей Твери, Новосибирска, Волгограда и Краснодара.

Согласно законодательной инициативе депутатов ЛДПР, ответственных сотрудников управляющих компаний предлагается штрафовать на суммы от 20 до 30 тысяч рублей в случае, если они не соблюдают правила содержания и ремонта жилых домов и помещений. Максимальное взыскание может стать в шесть раз выше, чем сейчас.

Когда же по вине должностного лица нарушен нормативный уровень или режим обеспечения населения коммунальными услугами (тем же отоплением, – Прим.ред.), штраф может составить 30 тысяч рублей, а при "рецидиве" – 50 тысяч рублей.

Отметим, что в редакцию ИА «Высота 102» 22 октября продолжают поступать жалобы от замерзающих в своих квартирах жителей Волгограда на бездействие УК. По словам волгоградцев, в УК зачастую даже нет слесарей, главная задача которых – наладить подачу тепла в жилые помещения.