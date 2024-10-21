Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%





К неутешительным выводам пришли аналитики РБК, изучив ситуацию на рынке. По информации издания, до конца года отдельные виды рыбы на прилавках в магазинах могут подорожать на 20%, при том, что в октябре цены и без того выросли на 10%.

Сообщается, что рыбопереработчики с августа текущего года массового предупреждают представителей ритейла о повышении оптовых цен на морскую рыбу. О повышении цен говорится и в официальной статистике.

– В середине октября 2024-го на Дальнем Востоке горбуша была в 2,6 раза дороже в опте, чем год назад и стоила 400 руб. за 1 кг (против 150 руб.). Тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8% – с 68 до 93 руб. за 1 кг, тогда как цены на минтай немного снизились – на 3%, – передает РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс».

«Северная компания» (бренд Gustafsen) предупредила торговые сети повышении отпускных цен на охлажденную морскую форель на 6–12% с 10 октября. Поэтапное повышение цен анонсировал и «Полар сифуд раша». С 1 октября стоимость продукции из горбуши выросла на 10%, с 1 ноября она увеличится еще на 10%, а в декабре повышение составит дополнительные 5–10%. Производитель готовой рыбной продукции из диких и аквакультурных видов рыб «Фосфорель» повысит цены на горбушу, скумбрию и форель на 10–30% с 17 октября, сообщает РБК.

О подорожании сырья, по данным издания, заявляет и «Русское море».

– В частности, крупная горбуша подорожала на 25%, мелкая — на 80%, кета — на 20%, скумбрия — на 40%, сельдь – более чем на 12%, семга и форель – на 10%. На то, что значительный рост стоимости основных перерабатывающих видов сырья (горбуша, скумбрия, форель, кальмар) прямо отражается на росте себестоимости продукции, указывает и «Фосфорель». В зависимости от вида сырья его стоимость для компании выросла на 10–55%, – цитата из исследования.