На «танцующем» мосту под Волгоградом насмерть сбили человека





Сегодня, 19 октября, вечером в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на мостовом переходе через Волгу насмерть сбили пешехода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло возле перехода на Среднюю Ахтубу.





Очевидцы сняли видео на месте происшествия. Судя по кадрам, мужчина переходил оживленную проезжую часть по пешеходному переходу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград / t.me