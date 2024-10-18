Федеральные новости

«Единая Россия» будет активнее работать с избирателями перед выборами в ГД 2026 года

Федеральные новости 18.10.2024 16:04
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18.10.2024 16:04


Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с руководителями региональных исполкомов. Как сообщает сайт партии «ЕР», мероприятие было посвящено подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы. 
Открывая встречу, Медведев подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг президента. 
– Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди – кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно,  высказал уверенность Дмитрий Медведев.
Далее председатель партии перешел к концертным задачам, которые стоят перед партийцами. Одна из первостепенных – активная работа с избирателями.
– Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных Главой государства и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах, — отметил Медведев. 
Кроме того, «Единой России» в предстоящий период необходимо закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах, по убеждению председателя партии.  
– Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней —действительно одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись, не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном, – указал он, в продолжение отметив, что «Единая Россия» сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается, в том числе, цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования. 
– Мы уже не мыслим политической жизни без предварительного голосования. Реализация этих проектов во многом ложится на региональные исполнительные комитеты, –  сказал Медведев.
Помимо этого, максимальной вовлечённости руководителей региональных исполком требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.
Руководители исполкомов «Единой России» отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Её нужно продолжить, — поручил Дмитрий Медведев. 
Ещё одна задача, которую озвучил Дмитрий Медведев, – привлечение молодежи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов «Единой России»: 
– Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с «Единой Россией.
И особое внимание он поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии:
– Лучшие секретари первичек, сотрудники этих структур, всегда видят сотрудничество с вышестоящими партийными структурами, как шанс для роста. Это абсолютно нормально. Это потенциал для развития всей партии, причём очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идёт вся партийная жизнь. Самое главное, там «живут» люди, которые являются избирателями «Единой России».
В заключение председатель партии отметил, что решение всех перечисленных задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.
– Времени остается немного. И нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы. «Единая Россия» уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем Съезде партии, который запланирован на 14 декабря.
Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев в свою очередь подчеркнул, что 2025 и 2026 годы не будут лёгкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии.
– Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приёмные Председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром, — сказал он.
И залогом эффективной работы, по убеждению Якушева, является постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов.
– Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок, — заключил врио секретаря Генсовета.
Фото с сайта ЕР

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