Расследования

Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией Поповым

Расследования 16.10.2024 18:13
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16.10.2024 18:13


Тамбовский гарнизонный военный суд сегодня, 16 октября, приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего командующего армией, генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в служебном подлоге и хищении более 1700 тонн металла для возведения оборонительных укреплений на Запорожском направлении, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Перед началом процесса генерал-майор по согласованию со своим адвокатом заявил отвод судье Дмитрию Летуновскому, заявив, что он заинтересован в обвинительном приговоре. Однако судья это ходатайство отклонил. Также Попову не разрешили допустить в качестве общественного защитника военного блогера Юрию Подоляку, потому что у него нет юридического образования. Прокурор до этого также возражал против участия в деле Подоляки.

После того, как было зачитано обвинительное заключение, Попов еще раз заявил, что вину в инкриминируемом ему преступлении не признает.

- 99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину, - цитирует экс-командующего ТАСС.

По делу в качестве обвиняемого также проходит бизнесмен Сергей Моисеев, который, как сообщается, вину признал.

Отмечается, что в материалах дела фигурируют показания около 100 свидетелей со стороны обвинения.

Напомним, что Иван Попов родился в хуторе Заполянском Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

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