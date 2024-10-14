Матч-«триллер» «Звезды» и «Динамо-Синары» завершился ничьей





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 октября, в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги на выезде сыграли вничью со звенигородской «Звездой» со счетом 22:22, передает V102.RU. Результат матча оставался непредсказуемым до самого конца, а по эмоциям и интриге эта игра стала одной из самых ярких в нынешнем сезоне.





Таким образом, бело-голубые, имеющие после сегодняшней игры пять очков в активе, не могут выиграть уже три матча подряд в нынешнем сезоне. В следующем туре волгоградский клуб на «Динамо Арене» 18 октября примет действующего чемпиона России — московский ЦСКА. Начало поединка в 18-30 ч.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Начало встречи бело-голубые полностью провалили. Хозяйки к седьмой минуте лидировали со счетом 5:1, что являлось большой неожиданностью для зрителей, так как клуб из Звенигорода находится в данный момент в кризисе. Экстренно пришлось вмешиваться наставнику гостей Евгению Дмитриеву, взявшему тайм-аут. В ходе минутного перерыва специалист уже традиционно в эмоциональной форме и на повышенных тонах призвал своих игроков собраться. Встряска от главного тренера помогла волгоградкам, которые после возвращения на площадку стали постепенно «просыпаться». Три мяча подряд забросили две Екатерины — Долматова и Скивко. «Синара» сократила отставание до минимума, и в дальнейшем таких провалов себе не позволяла.В третьей десятиминутке Мария Дувакина, отличившаяся в сегодняшней встрече, отразила пенальти в исполнении Кристины Бельчиковой, а уже в следующей атаке динамовки сделали счет равным — точное попадание себе в актив записала Алина Загороднева. Концовка первой половины осталась за бело-голубыми, которые отметились надежными действиями в обороне и эффективностью в атаке. В заключительном отрезке перед перерывом бело-голубым, с большим трудом перехватившим инициативу, удалось забросить три безответных мяча. За пару секунд до ухода в раздевалки Кристина Щеглова реализовала быстрый отрыв, в результате чего первый тайм завершился в пользу «Динамо-Синары» — 13:11.Вторая половина оказалась не менее напряженной и захватывающей. София Пензева забросила первый мяч в тайме, на что последовал ответ в виде реализованного семиметрового Софией Романенко. «Звезда» долгое время пыталась догнать соперниц, но против этого явно была Мария Дувакина, сделавшая несколько важнейших сейвов. Лишь в середине тайма подмосковные гандболистки сравняли — результативное действие оказалось на счету Снежанны Вертушковой. При счете 18:18 ошибку при передаче на чужой половине совершила Елизавета Дудкина, на перехвате сыграла Станислава Герасимова и убежала в отрыв, который оказался голевым. Звенигородская команда вырвалась вперед, на что пришлось реагировать уже динамовкам.В начале финального отрезка матча Виктория Турусина с пенальти попала в перекладину, но мяч после отскока отлетел в руки капитану бело-голубых Софье Васильевой. Волгоградки оперативно разыграли новую комбинацию, сумев повторно заработать право на исполнение семиметрового. На этот раз Турусина с точки не промахнулась. Интрига о победителе противостояния в Подмосковье держалась до последнего. На последней минуте одноклубницы вывели на бросок Анастасию Шкитину, которая воспользовалась прекрасной возможностью результативно атаковать с правого края. Счет стал 22:21 в пользу «Динамо-Синары». До долгожданной и трудовой победы волгоградскому коллективу оставалось дотерпеть всего лишь несколько секунд.Однако исполняющая обязанности главного тренера «Звезды» Светлана Андрюшина в концовке взяла тайм-аут, чтобы дать своим игрокам указания на финальную атаку. К большому разочарованию для волгоградских болельщиков, звенигородским спортсменкам хватило времени, чтобы уйти от поражения. Спасительный мяч оформила дальним попаданием Кристина Бельчикова. Окончательный счет в матче-триллере оказался ничейным — 22:22. Это, безусловно, сильно расстроило динамовок, которым до победы, казалось, было рукой подать. Стоит отметить, что волгоградские гандболистки традиционно не остались без поддержки преданных фанатов на очередном выезде.