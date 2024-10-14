Спорт

«Каустик» оказался бессилен перед «Чеховскими медведями»

Спорт 14.10.2024 18:02
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14.10.2024 18:02


Волгоградский «Каустик» накануне, 13 октября, в очередном туре Суперлиги на выезде уступил «Чеховским медведям» со счетом 28:39, сообщает V102.RU.
 
«Химики» подошли к данной игре на последнем месте в турнирной таблице и с семью поражениями в семи матчах. Прервать неудачную серию во встрече с подмосковным клубом изначально считалось весьма непростой задачей, учитывая, что чеховский коллектив является одним из грандов отечественного гандбола.
 
Счет в поединке открыл игрок хозяев Евгений Дзёмин на первой минуте. Вскоре Виктор Бабкин сравнял, но далее «медведям» удалось забросить трижды подряд и убежать в отрыв. На девятой минуте Никита Ларин реализовал семиметровый, сократив отставание до двух мячей. К середине тайма количество ошибок и потерь у гостей выросло, чем мастерски пользовались хозяева площадки. При этом удалось отличиться новобранцу «Каустика» Никите Филёву в позиционной атаке. «Чеховские медведи» контролировали ситуацию и уверенно ликвидировали все попытки «химиков» навязать равную борьбу. Стоит отметить, что и волгоградцы далеко не всегда могли переиграть голкипера хозяев Дмитрия Павленко. В итоге на перерыв команды ушли при счете 21:13 в пользу «Чеховских медведей».
 
В начале второй половины Никита Ларин трижды подряд в составе «Каустика» забросил, но даже его усилий не хватило гостям, чтобы приблизиться к сопернику. Подопечные Дмитрия Бочарникова в очередной раз в этом сезоне не смогли продемонстрировать максимально дисциплинированный гандбол и показать необходимый уровень реализации своих моментов, чтобы претендовать на положительный результат. Кроме того, немаловажным фактором неудачного результата можно отметить 19 совершенных потерь со стороны волгоградцев по итогам встречи.
 
Концовку матча команды уже фактически доигрывали, так как преимущество подмосковного коллектива было слишком большим. 39:28 — безоговорочная победа «Чеховских медведей». Лучшим бомбардиром в составе «химиков» стал Никита Ларин, отметившийся семью точными попаданиями. А для «Каустика» первоочередной задачей остается зарабатывать очки в поединках со своими прямыми конкурентами. В следующем туре «Каустик» в Волгограде сыграет с московским ЦСКА 18 октября. Начало матча в 18-30 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Каустик» vk.com


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