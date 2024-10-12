В Камышине сгорела гостиница «Околица»





В Камышине Волгоградской области субботнее утро началось с крупного пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе загорелась придорожная гостиница «Околица». По информации очевидцев, пламя вспыхнуло в начале десятого и быстро распространилось по сооружению.

Ближе к 10:00 крыша объекта по адресу 5-й микрорайон, 37Б была полностью охвачена огнём. Горожане сообщают, что столб густого дыма можно было наблюдать со всех уголков районного центра.

Редакция запросила в ГУ МЧС России комментарий по произошедшему, однако в ведомстве вопросы журналистов проигнорировали.

При этом, по информации, поступающей от свидетелей, пожарные на месте всё же присутствуют. Специалистам удалось сбить пламя. В настоящее время идёт проливка строения.

Фото: читатели ИА «Высота 102»