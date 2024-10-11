Борьба с коррупцией

Полицейский из Волжского попался на взятке в 250 тысяч за мигрантов

Борьба с коррупцией 11.10.2024 09:19
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11.10.2024 09:19


Сотрудник полиции подозревается в совершении коррупционного преступления. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, факт противоправных действий, совершенных сотрудником управления МВД России по Волжскому, был выявлен оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России. 

Установлено, что сотрудник подразделения по вопросам миграции получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя за  не привлечение его к административной ответственности по ранее выявленным нарушениям в сфере миграционного законодательства.

На основании собранных оперативниками материалов следственными органами в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
Сотрудник уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям и будет привлечен к уголовной ответственности. 

В СУ СК по Волгоградской области более детально пояснили обстоятельства этого коррупционного дела. 

- В мае текущего года сотрудниками территориального подразделения МВД была проведена выездная проверка соблюдения миграционного законодательства индивидуальным предпринимателем, в ходе которой выяснилось, что коммерсант привлек к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии разрешения на работу и патента. За данное правонарушение бизнесмену грозило наказание в виде штрафа на общую сумму свыше миллиона рублей. Подозреваемый решил инициативно «помочь» мужчине и предложил оказать ему посреднические услуги в передаче взятки вышестоящему руководству отдела полиции за непривлечение к предусмотренной законом ответственности. Сумма незаконного денежного вознаграждения должна была составить 250 тысяч рублей, - говорится в сообщении следственного управления.

Примечательно, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что к кому-либо из должностных лиц территориального подразделения полиции подозреваемый не обращался с предложением за денежное вознаграждение «закрыть глаза» на данные нарушения.

Подозреваемый в совершении коррупционного преступления задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он полностью признал.


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