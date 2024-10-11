Три волгоградки заработали 2 млн на фейковом материнстве

Расследования 11.10.2024 08:58
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11.10.2024 08:58
В Волгограде прокуратура направила в суд уголовные дела о мошенничестве при получении средств материнского капитала. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, три женщины в период с октября 2021 по октябрь 2023 года предоставили в органы ЗАГСа подложные заявления о родах вне медицинских учреждений. Получив таким способом свидетельства о рождении детей, злоумышленницы обратились за государственными сертификатами на материнский капитал. Кроме того, фигурантками уголовного дела в ОПФ РФ по Волгоградской области поданы заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Всего в результате противоправных действий бюджету Российской Федерации причинён материальный ущерб на сумму около 1,9 млн рублей.
Вину «мамаши» полностью признали. Дело о фейковых родительницах рассмотрит Ворошиловский районный суд.
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