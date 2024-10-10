Расследования

В Волгограде байкерша отсудила крупную сумму за некачественный мотоцикл

Расследования 10.10.2024 14:01
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10.10.2024 14:01


Дзержинский районный суд встал на защиту местной жительницы и взыскал с продавца некачественного мотоцикла компенсацию морального вреда. Как сообщает V102.RU, байкерше удалось отсудить сумму втрое больше той, которую она заплатила изначально. 

Установлено, что волгоградка 6 сентября прошлого года приобрела байк RACER RC 150-23А за 120 тысяч рублей и спустя несколько дней заметила технические недостатки. Заявительница попыталась забрать деньги за некачественный товар, но продавец отказал по причине прошедшего 14-дневного гарантийного срока, хотя на мотоцикл был установлен срок в 1 год. 

После ей все-таки удалось уговорить сотрудников магазина оставить мотобайк для проведения осмотра. По его результатам, ей пообещали вернуть денежные средства до 4 октября того же года. Но по истечению времени деньги так и не были возвращены. 

- Решением районного суда договор купли - продажи расторгнут, с индивидуального предпринимателя в пользу потерпевшей взысканы: денежная сумма, уплаченная за товар, в размере 120 000 рублей, неустойка - 120 000 рублей, штраф - 120 500 рублей и компенсация морального вреда - 1 000 рублей, - рассказали в пресс-службе суда. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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