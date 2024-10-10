



Дзержинский районный суд встал на защиту местной жительницы и взыскал с продавца некачественного мотоцикла компенсацию морального вреда. Как сообщает V102.RU, байкерше удалось отсудить сумму втрое больше той, которую она заплатила изначально.

Установлено, что волгоградка 6 сентября прошлого года приобрела байк RACER RC 150-23А за 120 тысяч рублей и спустя несколько дней заметила технические недостатки. Заявительница попыталась забрать деньги за некачественный товар, но продавец отказал по причине прошедшего 14-дневного гарантийного срока, хотя на мотоцикл был установлен срок в 1 год.

После ей все-таки удалось уговорить сотрудников магазина оставить мотобайк для проведения осмотра. По его результатам, ей пообещали вернуть денежные средства до 4 октября того же года. Но по истечению времени деньги так и не были возвращены.

- Решением районного суда договор купли - продажи расторгнут, с индивидуального предпринимателя в пользу потерпевшей взысканы: денежная сумма, уплаченная за товар, в размере 120 000 рублей, неустойка - 120 000 рублей, штраф - 120 500 рублей и компенсация морального вреда - 1 000 рублей, - рассказали в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.