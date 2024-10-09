Общество

Можем себе позволить? В Волгограде уничтожена начищенная за миллионы мраморная облицовка перехода ст. «Комсомольская»

Общество 09.10.2024 12:19
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09.10.2024 12:19


В Центральном районе Волгограда специалисты подрядной организации приступили к капитальному ремонту лестничных спусков подземного перехода станции «Комсомольская». Как сообщает ИА «Высота 102», начать работы специалисты решили с уничтожения мраморной облицовки.


На сегодняшний день внимание подрядной организации сконцентрировано на лестничном спуске со стороны многоквартирного дома № 10 на ул. Комсомольская. Рабочие особо не церемонятся с дорогостоящим натуральным камнем, разбивая плиты перфораторами.




Часть расколотого мрамора в настоящее время разбросана в переходе, а часть уже упакована в полиэтиленовые мешки и подготовлена для дальнейшей транспортировки на утилизацию.

Примечательно, что в августе 2023 года власти Волгограда отрапортовали о ремонте подземных переходов станций «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Тогда муниципалитет сообщал о кропотливой работе специалистов по шлифовке и реставрации отделки стен из натурального камня.


Согласно информации, размещённой на Госзакупках, осенью 2023 года компанией АО «ЭлектроТранспорт Плюс» были законтрактованы работы «по капитальному ремонту объекта капитального строительства перехода подземной станции «Комсомольская», «Площадь Ленина»». На эти цели было выделено 8,5 млн рублей.


По информации властей, в 2023 году обновление переходов включало в себя глубокую очистку стен и пола, а также побелку потолка. В пресс-службе администрации сообщали, что использование специального оборудования и спецсредств позволило провести шлифовку без демонтажа плит из натурального камня.

Как оказалось, век начищенного за кругленькую сумму мрамора недолог. В октябре 2024 года покрытие пошло в утиль.


Напомним, необходимость нового раунда ремонта подземного перехода станции «Комсомольская» в мэрии объяснили ранее почему-то неучтённым аварийным состоянием лестниц, которые, как выяснилось, в любой момент могут обрушиться.

Редакция обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать, для чего в перечень проводимых сейчас работ была включена замена только что восстановленной мраморной облицовки.

Отметим, в 2024 году на ремонт перехода ст. «Комсомольская» в общей сложности выделено порядка 18 млн рублей.

Фото: ИА «Высота 102», администрация Волгограда

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