В Волгограде отремонтируют недавно отремонтированную станцию СТ «Комсомольская»





В Волгограде готовятся приступить к капитальному ремонту лестниц станции скоростного трамвая «Комсомольская». Как сообщает ИА «Высота 102», 5 июля на Госзакупках были опубликованы соответствующие лоты.

Компании, победившей в аукционах, предстоит заняться обновлением лестничных входов с обеих сторон пр. Ленина.

По контракту организация обязана произвести демонтаж гранитных парапетов, облицовки мраморных стен и гранитных ступеней, произвести укрепление и гидроизоляцию обнажённых оснований и вернуть отделочные материалы на свои места.

Кроме того, в напольное покрытие и в ступени должна быть смонтирована система подогрева. Уделить внимание рабочим предстоит и потолочному покрытию подземных переходов – его побелят. Также заменены будут и перила.

На эти цели в общей сложности выделены порядка 18 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца октября 2024 года.

Напомним, ранее в августе 2023 года специалисты уже ремонтировали переходы станции «Комсомольская». Тогда была произведена глубокая очистка гранитных и мраморных плит, а также обновлено штукатурное покрытие потолков переходов.

Фото: администрация Волгограда 2023 г.